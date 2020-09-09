اليابان تخطط استثمار 40 مليون دولار في مجال زراعة التبغ في أذربيجان

باكو، 9 سبتمبر، أذرتاج

قال نائب رئيس شركة التنمية الدولية اليابانية مونيجيكا تانيو في لقائه مع نائب رئيس اتحاد منظمات أصحاب الاعمال الأذربيجانية وقار زينالوف ان الشركة تضم في صفوفها اكثر من الف مستثمر. بدأ اليابان عملهم في أذربيجان منذ العام الماضي وجاء اول استثماراتهم في مجال زراعة التبغ. أنشئت في محافظة اوغوز نقطة تجفيف التبغ. يجري استثمار انشاء مثل هذه المنطقة في محافظة توفوز أيضا. يخطط اليابانيون في استثمار 40 مليون دولار في مجال انتاج التبغ.

قال تانيو انه يتوقع زيارة 100 مستثمر ياباني الى أذربيجان خلال الشهر القادم. سيقوم المستثمرون بجولات تفقدية في المحافظات الأذربيجانية للتعرف ميدانيا على بيئة الاستثمارات فيها.