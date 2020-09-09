عشق آباد، 9 سبتمبر، أذرتاج سيقام في 16 سبتمبر في تركمانستان ملتقى إعلامي دولي. أفادت وكالة أذرتاج ان الملتقى سينظم بمناسبة مرور 25 عاما على اعتراف الحياد التركماني دوليا. سيقام الملتقى الإعلامي الدولي عبر الاتصال المرئي بمشاركة الساسة الشهيرين ورؤساء وسائل الاعلام الأجنبية المعتمدة في تركمانستان وممثليها. يشار الى ان عشق آباد ستستضيف مؤتمرا دوليا تحت عنوان "سياسة الحياد واهمية ضمان السلام والامن الدوليين والتنمية المستدامة" في 11-12 ديسمبر، ذلك بمناسبة مرور 25 عاما على اعتراف حياد تركمانستان دوليا.

AZERTAG.AZ : انعقاد ملتقى إعلامي دولي في تركمانستان

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