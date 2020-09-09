أذربيجان: تسجيل 175 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و154 حالة شفاء و3 حالات وفاة

باكو، 9 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

أصيب 175 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 154 شخص من هذا المرض وتوفي 3 أشخاص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 37 ألفا و732 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 35 الفا و119 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 555 مريض ويستمر علاج 2058 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 980 ألف و978 فحص طبي.