أذربيجان والعراق تناقشان آفاق العلاقات

بغداد، 9 سبتمبر، أذرتاج

التقى القائم بالاعمال في السفارة الأذربيجانية لدى العراق نسير محمدوف مع وزير الزراعة العراقي محمد الخفاجي.

أفادت وكالة اذرتاج ان القائم بالاعمال الاذربيجاني محمدوف تحدث في اللقاء عن العلاقات التاريخية والدينية والثقافية الموجودة بين البلدين الصديقين والإصلاحات في تنويع الاقتصاد ومستجدات مطبقة في الزراعة في أذربيجان.

لفت الوزير العراقي الى ان العراق مستعد لتطوير العلاقات مع أذربيجان في مجال الزراعة وانشاء قاعدة قانونية وغيرها من التدابير الضرورية.

ثم نوقشت في اللقاء عمليات تصدير واستيراد المنتجات الزراعية بين أذربيجان والعراق ومخططات مقبلة لتنفيذها.

كما اجرى الطرفان تبادل الآراء حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.