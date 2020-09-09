  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    أذربيجان والعراق تناقشان آفاق العلاقات

    ٠٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٠]

    بغداد، 9 سبتمبر، أذرتاج

    التقى القائم بالاعمال في السفارة الأذربيجانية لدى العراق نسير محمدوف مع وزير الزراعة العراقي محمد الخفاجي.

    أفادت وكالة اذرتاج ان القائم بالاعمال الاذربيجاني محمدوف تحدث في اللقاء عن العلاقات التاريخية والدينية والثقافية الموجودة بين البلدين الصديقين والإصلاحات في تنويع الاقتصاد ومستجدات مطبقة في الزراعة في أذربيجان.

    لفت الوزير العراقي الى ان العراق مستعد لتطوير العلاقات مع أذربيجان في مجال الزراعة وانشاء قاعدة قانونية وغيرها من التدابير الضرورية.

    ثم نوقشت في اللقاء عمليات تصدير واستيراد المنتجات الزراعية بين أذربيجان والعراق ومخططات مقبلة لتنفيذها.

    كما اجرى الطرفان تبادل الآراء حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

    AZERTAG.AZ : أذربيجان والعراق تناقشان آفاق العلاقات
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٥‎:٣٩]
    اليابان تخطط استثمار 40 مليون دولار في مجال زراعة التبغ في أذربيجان
    ٠٩.٠٩.٢٠٢٠ [١١:١١]
    انخفاض سعر النفط الأذربيجاني
    ٠٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٠٩]
    نادي المصدِّرين يلتقي برواد الأعمال في معرض الاغذية الدولية 2020
    ٠٨.٠٩.٢٠٢٠ [١١:٥‎٣]
    ليفان دافيتاشفيلي: تتعاون أذربيجان وجورجيا وتركيا بشكل وثيق في مجال الزراعة
    أذربيجان والعراق تناقشان آفاق العلاقات