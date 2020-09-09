إصابة نائب الرئيس الأفغاني بجروح طفيفة في انفجار استهدفه في كابول

باكو، 9 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

أصيب نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح بجروح طفيفة حين استهدف تفجير موكبه في كابول ما أدى الى مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة حوالى 12 آخرين بجروح كما أعلن مسؤولون.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وكالة الاناضول للانباء انه أصيب في يده إصابة طفيفة، في حين نفت حركة طالبان أي علاقة لها بالتفجير. انفجرت قنبلة صباح اليوم الأربعاء على جانب طريق في منطقة تايماني بالعاصمة مستهدفة صالح.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.