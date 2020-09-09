مسألة عودة الطلاب الأجانب الى روسيا ستجد حلها خلال الشهر

موسكو، 9 سبتمبر، أذرتاج

ستجد مسألة وصول الطلاب الأجانب الى روسيا حلها خلال الشهر.

أفاد المراسل الخاص لوكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

قال ان القرار قد اتخذ على أساس الاقتراحات المقدمة من الهيئات المعنية وسيعلن موعد دقيق قريبا. أشار الى ان عودة الطلاب الأجانب الى روسيا لتنظم مرحليا. وأضاف انه يتوقع في البداية عودة الطلاب الأجانب من البلدان المجاورة.