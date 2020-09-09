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    مناقشة آفاق ممر النقل "بحر الخزر - البحر الأسود" بين جورجيا وتركمانستان

    ٠٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٦]

    تبليسي، 9 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    عُقد المؤتمر الافتراضي بين وزير الخارجية الجورجي ديفيد زالكالياني ونظيره التركماني رشيد مريدوف.

    ناقش الوزيران آفاق ممر النقل الدولي "بحر الخزر والبحر الأسود" خلال الاجتماع.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية الجورجية ان الطرفين أشارا إلى أهمية ممر النقل "لابيس - لازولي" بين أفغانستان وتركمانستان وجورجيا وتركيا مؤكدين أن هذا الطريق سيعطي دفعة لتوسيع وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري الإقليمي.

    كما أشار الطرفان إلى إمكانية زيادة حجم الشحن الدولية من خلال الاستخدام الفعال للطرق السريعة والموانئ.

    تم التشديد على أهمية عقد الاجتماع المقبل للجنة التعاون الاقتصادي الجورجية التركمانية بين الحكومات في المستقبل القريب.

    AZERTAG.AZ :مناقشة آفاق ممر النقل "بحر الخزر - البحر الأسود" بين جورجيا وتركمانستان
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    مناقشة آفاق ممر النقل "بحر الخزر - البحر الأسود" بين جورجيا وتركمانستان