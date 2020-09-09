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    حوالي 24 ألف حالة جديدة للاصابة بكوفيد 19 في الولايات المتحدة الأمريكية

    ٠٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٠٦]

    واشنطون، 9 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تم تسجيل أكثر من 24 ألف حالة جديدة للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الولايات المتحدة الامريكية خلال الساعات الـ24 الماضية وبلغ عدد المصابين الإجمالي 6.301 مليون شخص.

    وتم تسجيل 267 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 189 الف و200 شخص.

    AZERTAG.AZ :حوالي 24 ألف حالة جديدة للاصابة بكوفيد 19 في الولايات المتحدة الأمريكية
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