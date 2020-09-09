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    أذربيجان تشارك في الاجتماع الوزاري للقمة العالمية للمجتمع المعلوماتي 2020

    ٠٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٠٨]

    اكو، 9 سبتمبر، أذرتاج

    عقد الاجتماع الوزاري الافتراضي في إطار القمة العالمية للمجتمع المعلوماتي (WSIS-2020) التي نظمها الاتحاد الدولي للاتصالات. كان الموضوع الرئيسي للمناقشات في هذا الحدث هو القضاء على الفجوة الرقمية - آليات التعاون العالمي لتسريع التحول الرقمي. ومثل بلدنا في الاجتماع الوزاري نائب وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العالية إيلمير ولي زاده.

    ابلغت وزارة النقل والاتصالات والتقنيات العالية وكالة أذرتاج أن إيلمير ولي زاده في ترحيبها بالمشاركين في المائدة المستديرة الافتراضية اشار إلى أن وباء فيروس كورونا الذي تحاربه البشرية حالياً يزيد من أهمية التواصل والحاجة إلى القضاء على الفجوة الرقمية.

    وأشار نائب الوزير إلى أن تطوير التقنيات العالية في أذربيجان، بما في ذلك قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو من أولويات سياسة الدولة.

    وقال ممثل أذربيجان: "إن المشاريع المنفذة في بلادنا تأخذ في الاعتبار الاحتياجات المحلية، كما توفر فرصاً للاستخدام الإقليمي. على سبيل المثال، أذربيجان التي تنفذ بنجاح برنامج الأقمار الصناعية إلى جانب تلبية الاحتياجات الوطنية أولاً ، تقدم خدمات الأقمار الصناعية لمجموعة واسعة من البلدان، بما في ذلك أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا".

    في نهاية كلمته، قال مسئول الوزارة إن مشاريع مثل خط الألياف الضوئية EPEG (بوابة أوروبا - بلاد فارس السريعة - Europe-Persia Express Gateway) و TASIM (طريق المعلومات الفائق السرعة العابر لأوراسيا) تعمل على تقليل الفجوة الرقمية في المنطقة.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تشارك في الاجتماع الوزاري للقمة العالمية للمجتمع المعلوماتي 2020
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    أذربيجان تشارك في الاجتماع الوزاري للقمة العالمية للمجتمع المعلوماتي 2020 أذربيجان تشارك في الاجتماع الوزاري للقمة العالمية للمجتمع المعلوماتي 2020