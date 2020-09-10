باكو، 10 سبتمبر، أذرتاج اعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قراره بشأن مباراة بين نادي "قراباغ" الأذربيجانية ونادي "مولدي" النرويجية في اطار مرحلة التصفية الثالثة لدوري أبطال أوروبا. أفادت وكالة اذرتاج ان المباراة ستجرى في مدينة لارناكا القبرصية. ستبدأ المباراة في الساعة 21:00 بتوقيت باكو في ملعب " AEK Arenaفي 16 سبتمبر.

AZERTAG.AZ : قبرص تستضيف مباراة كرة قدم بين "قراباغ" و"مولدي"

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