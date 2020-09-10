ميناء تركمانباشي البحري الدولي يزيد إمكانيات تصدير النفط

عشق آباد، 10 سبتمبر، أذرتاج

سيتم إعادة بناء أعمدة شحن النفط في مرفأ "كنار" بميناء تركمانباشي البحري الدولي في تركمانستان.

أفادت وكالة اذرتاج ان تحديث الاعمدة سيزيد إمكانيات تصدير المنتجات النفطية في الميناء. وجاء ذلك ردا على طلب النفط التركماني في العالم وزيادة مستوى الإنتاج.

بناء على معلومات لجنة الإحصاء التركمانية، زادت شركة "تركمان نفط" الحكومية حجم انتاج النفط بـ6.7 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها للعام الماضي.

يجب الذكر ان تركمانستان صدرت الى روسيا 1.47 مليون طن من النفط خلال فترة يناير – أغسطس لهذا العام.