افتتاح معرض صور للمصور الصحفي رضا ديقاتي في باريس

باريس، 10 سبتمبر، اذرتاج

نظم معرض صور للمصور الصحفي الشهير رضا ديقاتي مع بلانتون على شكل فيديو بروجكتور في مركز المعارض الكبير “La Villette Grande Halle” بباريس.

يقام المعرض تحت عنوان "الرقص تحت الامطار".

افاد المراسل الخاص لاذرتاج من باريس انه تعرض فيه الصور التي التقطها رضا ديقاتي في باكو أيضا.

يجب الذكر ان أذربيجان كانت قد استضافت معرض الصور التي التقطها رضا ديقاتي في موضوع "أذربيجان. مكان التسامح" المكرس للتسامح الديني في بلدنا. واعيد تنظيم هذا المعرض في العديد من البلدان، كذلك في مقر منظمة الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي.

برعاية مؤسسة حيدر علييف، صدر كتابان للصور لرضا ديقاتي "وحشة النار" و"مجزرة الأبرياء".

يحتوي كتاب "وحشة النار" على الصور التي التقطها رضا ديقاتي اثناء زياراته الى أذربيجان منذ عام 1987. تحكي هذه الصور الحياة والمعيشة في محافظات أذربيجان وقراها النائية والناس البسطاء وتقاليدهم وغيرها من المعلومات.

اما كتابه "مجزرة الأبرياء" فيحتوي على صور التقطها اثناء مجزرة خوجالي التي ارتكبتها أرمينيا ضد الاذربيجانيين عام 1992. كذلك في هذا الكتاب صور من الفعاليات المقامة في البلدان المختلفة لاجل تعريف العالم بحقائق مجزرة خوجالي والمباني السكنية الجديدة للاجئين والمشرَّدين.