9 وفاة من كورونا في باكستان خلال اليوم الماضي

إسلام آباد، 10 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في باكستان بواقع 426 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة، ليصل الى 299 ألف و659 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الباكستانية ان 9 مصابين فارفوا حياتهم من هذا المرض، لتصل حصيلة الضحايا الاجمالية الى 6 آلاف و359 مصاب.

ويوجد في المستشفيات 6 آلاف و704 مصاب و544 منهم في حالة حرجة.

وتعافى 286 ألف و506 مصاب من هذا المرض.