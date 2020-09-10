مناقشة علاقات التعاون بين مدن اذربيجانية وروتردام

باكو، 10 سبتمبر، أذرتاج

نوقشت في اللقاء الذي جرى بين السفير الاذربيجاني في ندرلاند فكرت آخوندوف وعمدة مدينة روتردام احمد أبو طالب علاقات التعاون بين المدن الأذربيجانية وروتردام. قال السفير ان روتردام تعيش فيها الجالية الأذربيجانية الكبيرة مشيرا الى تسمية احد شوارعها بشارع "باكو" وامتلاك الجالية نادي "قراباغ" لكرة القدم وتسمية احد شوارع باكو بـروتردام. أضاف أبو طالب انه زار أذربيجان عام 2013 وتركت هذه الزيارة انطباعات إيجابية لديه. تحدث السفير في اللقاء عن عدوان أرمينيا على أذربيجان في اتجاه محافظة توفوز في 12-16 يوليو لهذا العام وخسائر في صفوف العسكريين والمدنيين.

كما ناقش الجانبان آفاق تطوير التعاون بين ندرلاند وأذربيجان في مجالات إدارة الموارد المائية والزراعة والنقل. كما أحاط السفير عمدة المدينة علما بمنطقة آلات الاقتصادية الحرة ومستوى تطوير القطاع غير النفطي الاذربيجاني ودعا شركات ندرلاند الى استثمار مشاريع في أذربيجان.