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    أوكرانيا: إصابة 2582 شخص بكورونا ووفاة 44 شخصًا خلال يوم

    ١٠.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٣٦]

    كييف، 10 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في أوكرانيا.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الاوكرانية ان 2582 شخص أصيب بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد المصابين الاجمالي الى 145 الف و612 شخصا حتى الآن.

    ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 الى 3023 شخص.

    وسجل أكبر عدد من الإصابات في مناطق لفيف وترانسكارباثيا ودونيتسك وفولين وريفني.

    تعافى 65 الفا و877 مصاب تماما وترخصوا.

    يذكر انه تم تمديد فترة الحجر الصحي حتى نوفمبر بسبب تدهور الوضع المرتبط بفيروس كورونا في أوكرانيا.

    AZERTAG.AZ :أوكرانيا: إصابة 2582 شخص بكورونا ووفاة 44 شخصًا خلال يوم
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