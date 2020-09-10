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    الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لإنشاء طريق بري في أغداش

    ١٠.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٢٦]

    باكو، 10 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مرسوما في 10 سبتمبر ينص على تمويل بناء الطريق البري بين علي قوبوأوستو – يوخاري نعمة آباد – حاجيلار – أشاغي نعمة آباد – يني كند – قريبلي في محافظة أغداش.

    وأفادت وكالة أذرتاج أن القرار الجمهوري ينص على تخصيص 16.4 مليون مانات من الأموال المخصصة لإنشاء وإعادة بناء الطرق البرية في تقسيم نفقات استثمارات الدولة من ميزانية الدولة لعام 2020 إلى الوكالة الحكومية للطرق البرية بغية أعمال إعادة بناء الطرق البرية المذكورة التي تربط 7 مناطق سكنية يقطنها 6 آلاف نسمة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لإنشاء طريق بري في أغداش
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