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    اعتقال أحد زعماء تنظيم داعش الإرهابي في أوكرانيا

    ١٠.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٢٨]

    كييف، 10 سبتمبر، أذرتاج

    اعتقل افراد جهاز الامن الاوكراني في مدينة كييف أحد زعماء تنظيم داعش الإرهابي المطلوب دوليا من قبل الانتربول.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الامن الاوكراني ان الإرهابي الذي تم توقيفه دخل أوكرانيا باستخدام الوثائق المزيفة من احدى البلدان السوفييتية السابقة عام 2018. شارك الإرهابي في العمليات القتالية في سوريا والعراق، وكان مسئولا عن اختيار الأسلحة وتدريب المسلحين وتدبير هجمات إرهابية.

    بعد قدومه الى أوكرانيا شكل خلية إجرامية متكونة من المهاجرين من بلدان آسيا الوسطى في منطقة كييف وقام بتنسيق التعاون مع قوات الداعش في الخارج. تحقق الشرطة وجهاز الامن احتمال ضلوعه في تدبير اعمال إرهابية في أراضي أوكرانيا بالتعاون مع أعضاء الخلية.

    AZERTAG.AZ :اعتقال أحد زعماء تنظيم داعش الإرهابي في أوكرانيا
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