باكو، 10 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم قرارا جمهوريا بشأن التدابير الإضافية لإصلاح الطرق السريعة المحلية "ي-35-06 (13 كم) – فرحلي" في محافظة قازاخ. أفادت وكالة أذرتاج أن القرار الجمهوري ينص على تخصيص 2.2 مليون مانات من الأموال المخصصة لإصلاح الطرق السريعة في تقسيم نفقات استثمارات الدولة من ميزانية الدولة لعام 2020 إلى الوكالة الحكومية للطرق البرية بغية أعمال إعادة بناء الطرق البرية المذكورة.

AZERTAG.AZ : تخصيص 2.2 مليون مانات لإصلاح الطرق السريعة المحلية في قازاخ

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