تبادل الآراء حول التعاون الشامل بين منظمة الأمم المتحدة وأذربيجان

باكو، 10 سبتمبر، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في 9 سبتمبر المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في أذربيجان غولام عيساكزاي.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية ان الطرفين تبادلا وجهات النظر حول علاقات التعاون المفيدة القائمة بين أذربيجان ومنظمة الأمم المتحدة.

تم التأكيد في اللقاء على ان مبادرة من الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف لعقد دورة استثنائية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، مكرسة لمكافحة الوباء العالمي تلقت اشادة خاصة. حاليا تجري مناقشات حول صيغ وشكل عقد الدورة الاستثنائية الرفيعة المستوى.

كما تحدث وزير الخارجية عن عدوان أرمينيا على أذربيجان والهجوم الأرميني الأخير على محافظة توفوز واغراض أرمينيا من هذا الاستفزاز ومسألة طرح هذه المسألة في إطار المنظمات الدولية.

من جانبه استند غولام عيساكزاي على تصريح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بشأن الحادث الأخير في الحدود بين البلدين وأشار الى الدور الفعال لامين عام منظمة الأمم المتحدة في هذا الخصوص واعلن حرص المنظمة على تسوية هذا النزاع.

الى جانب ذلك، نوقشت في اللقاء مبادرات تنفيذ فعاليات مشتركة بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيس المنظمة.