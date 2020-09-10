512 إصابة بكوفيد 19 في أوزبكستان خلال يوم

طشقند، 10 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

يستمر عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة في أوزبكستان.

ارتفع عدد المصابين بالفيروس التاجي بواقع 512 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة، ليصل العدد الاجمالي الى 44 ألفا و930 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج ان حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 ارتفعت بواقع 6 أشخاص خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى الى 366 شخص.

يتم علاج 2352 شخص في المستشفيات، منهم 427 في حالة حرجة.

تعافى 42 ألفا و212 مصاب تماما وترخصوا.