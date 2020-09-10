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    نـداء عاجل من الإيسيسكـو للتضامن مع السودان في كارثة الفيضانات

    ١٠.٠٩.٢٠٢٠ [١٥‎:١٩]

    باكو، 10 سبتمبر، اذرتاج

    تعرب منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، عن بالغ مواساتها للشعب السوداني وحكومته، جراء ما حاق بالبلاد مؤخراً من سيولٍ وفيضاناتٍ أودت بالأرواح وألحقت أضراراً بالممتلكات، في مشاهد تعاطفَ معها العالم كلّه تعبيراً عن حزنه وتضامنه..

    وإذ تؤكّد الإيسيسكو قناعتها بأن حكومة وشعب السودان قادرون على تجاوز آثار هذه المحنة، بما عهد عن السودان من صلابةٍ ومصابرة، فإنها تهيب بالدول الأعضاء، وبجميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات ومنظمات المجتمع الدولي، لتقديم كل ما بوسعهم من عونٍ ومساندةٍ في هذه الظروف، التي فرضت أوضاعاً مأساويةً تضافرت مع الآثار المترتبة على جائحة كوفيد-19، ليستدعي الموقف وقفةً أخويةً مع شعب السودان.

    ونظراً إلى ما خلفته الكارثة من مخاطر على المواقع الأثرية في المناطق التاريخية السودانية، فإن المنظمة تعلن تبرعها مبدئيا بمبلغ مئة ألف دولار، لأغراض حماية تلكم المواقع وترميمها..

    حفظ الله السودان حكومةً وشعباً وحضارةً.

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