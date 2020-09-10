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    أذربيجان: تسجيل 142 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و150 حالة شفاء وحالة وفاة

    ١٠.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٣٤]

    باكو، 10 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    أصيب 142 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 150 شخص من هذا المرض وتوفي شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 37 ألفا و874 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 35 الفا و269 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 556 مريض ويستمر علاج 2049 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 988 ألف و268 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 142 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و150 حالة شفاء وحالة وفاة
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