ارتفاع حصيلة ضجايا كوفيد 19 في العالم الى 908 ألف شخص

باكو، 10 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

تستمر حصيلة ضحايا عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة حول العالم.

ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 بواقع 6 آلاف و227 شخص آخر خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى الى أكثر من 908 الف شخص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "Worldometers" على الإنترنت أن عدد المصابين بالفيروس التاجي ارتفع بواقع 286 الف و548 شخص خلال أخر 24 ساعة وبلغ العدد الاجمالي 28 مليونا و30 ألفا شخص.

وتعافى أكثر من 20 مليونا و106 ألف مصاب تماما. ويخضع 7 ملايين و15 ألفا و799 مريض للعلاج و60 ألفا و633 مصاب في حالة حرجة.

يذكر انه بدأت الإصابة بالفيروس التاجي تنتشر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء عالميا.

ولا تزال الولايات المتحدة في المركز الأول من حيث عدد الوفيات والمرضى.

وفي لائحة الدول الأكثر تعرضا لتفشي الفيروس التاجي تأتي على التوالي: إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، روسيا، ايران، الصين، تركيا.

أصيب 6 ملايين و549 الف و475 شخص بكوفيد 19 في الولايات المتحدة الأمريكية. تليها الهند (4 ملايين و465 الف و863 شخص) والبرازيل (4 ملايين و199 ألف شخص) وروسيا (مليون و41 الف شخص) وبيرو (702.8 الف شخص) وكولومبيا (686.8 الف شخص).

الولايات المتحدة هي رائدة العالم في عدد الوفيات من كوفيد 19 – 195 ألف و239 شخص. تم تسجيل 128 ألف و653 حالة وفاة في البرازيل و75 ألفا و91 حالة في الهند و69 ألفا و95 شخص في المكسيك و41 ألفا و594 شخص في المملكة المتحدة.