مناقشات حول إنشاء صندوق الاستثمار المشترك بين أذربيجان والمجلس التركي

باكو، 10 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

التقى وزير الاقتصاد ميكائيل جباروف مع الأمين العام لمجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية بغداد أمرييف.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد ان ميكائيل جباروف أشار إلى أن أذربيجان تتمتع بمستوى عالٍ من التعاون مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية وقدمت اسهاما مهما في تطوير العلاقات الاقتصادية. وشكر الوزير الأمينَ العامَ لمجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية بغداد أمرييف على البيان الذي أدلى به في 14 يوليو من هذا العام بشأن الاستفزاز الأرميني العسكري ضد أذربيجان.

وتبادل الوزير وجهات النظر حول فرص توسيع التعاون الاقتصادي داخل مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية مؤكداً أن إنشاء غرفة التجارة التركية يعد مبادرة إيجابية لزيادة الإمكانات التصديرية للدول الأعضاء.

وأشار الأمين العام أمرييف إلى أن مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية هو منصة مهمة لتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء وتطوير العلاقات مشددًا على مشاركة أذربيجان الفعالة في المنظمة.

كما ناقش الجانبان الوضع الحالي وفرص توسيع التعاون في اطار مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية وتطوير المفهوم الاستراتيجي " Turkic Vision – 2040" وإنشاء صندوق الاستثمار المشترك وورقة استراتيجية لتيسير التجارة وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.