بحث موضوع توسيع علاقات التعاون بين اذربيجان وايطاليا

باكو، 10 سبتمبر، أذرتاج

التقى وزير خارجية أذربايجان جيهون بيراموف في ٩ سبتمبر بالسفير الإيطالي لدى أذربيجان أوغستو ماساري.

أفاد المكتب الصحفي لوزارة الخارجية لوكالة أذرتاج أن الوزير جيهون بيرموف أشاد بالتعاون رفيع المستوى بين أذربيجان وإيطاليا مشيراً إلى أن البيانات المشتركة بشأن الشراكة الاستراتيجية الموقعة على مستوى قادة البلدين هي مثال واضح على ذلك.

وأشير إلى أن الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين ساهمت بشكل كبير في زيادة تعزيز العلاقات، مؤكداً على أهمية الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس إلهام علييف إلى إيطاليا في فبراير من هذا العام.

بدوره، قال السفير أوغوستو مساري إن العلاقات الاستراتيجية رفيعة المستوى بين بلدينا تطورت بنجاح في العديد من المجالات.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول توسيع علاقات التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والطاقية والتعليمية والعلمية والثقافية وغيرها من المجالات، فضلا عن تنفيذ مشاريع في القطاع غير النفطي.

أشير بارتياح إلى أن التضامن والمساعدة المتبادلة التي أظهرها البلدان في مكافحة عـــــدوى COVID-19 في العالم يتوافق تماماً مع المستوى العالي لتطور العلاقات بين أذربيجان وإيطاليا.

وتحدث الوزير جيهون بيرموف عن السياسة العدوانية لأرمينيا ضد أذربيجان والاستفزازات الأخيرة من قبل القوات المسلحة الأرمينية على الحدود بين أذربيجان في مقاطعة توفوز وأنشطة وبيانات القيادة السياسية والعسكرية للدولة المعتدية بهدف تصعيد التوترات في المنطقة، وكذلك موقف أذربيجان من حل النزاع. وتم التأكيد على أن اتباع نهج متوازن تجاه أرمينيا المحتلة وأذربيجان المعرضة للاحتلال أمر غير مقبول، وأن هذا النهج طويل الأمد هو الأساس لإنهاء سياسة العدوان التي تنتهجها أرمينيا ورفض اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الصدد.

وأعرب الوزير عن شكره للسفير أوغوستو ماساري على موقف إيطاليا المبدئي بشأن تسوية النزاع الأرمني الأذربيجاني قاره باغ الجبلية.

كما ناقش الطرفان في الاجتماع الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.