مناقشة آفاق التعاون بين أذربيجان والعراق

بغداد، 11 سبتمبر، اذرتاج

التقى القائم بالاعمال الاذربيجاني في العراق نسير محمدوف مع وزير الاتصالات العراقي اركان شهاب.

أفادت وكالة أذرتاج ان نسير محمدوف تحدث في اللقاء عن الروابط الدينية والتاريخية والثقافية القائمة بين البلدين الصديقين وقال ان أذربيجان تشهد في السنوات الأخيرة نموا في مجال الابتكارات والاتصالات والتقنية العالية.

تناول محمدوف في حديثه مشروع طريق الألياف الضوئية العابر بحر الخزر الذي يربط أوروبا بآسيا إلكترونيا لافتا الانتباه الى انشاء هذا الخط الدولي وتطور الصناعة الفضائية واطلاق 3 أقمار اصطناعية اذربيجانية الى مدارها.

بدوره قال الوزير اركان شهاب إن أذربيجان تشهد مرحلة نموها وهو على علم بالإصلاحات الجارية في البلد. قال ان بغداد الرسمية تنوي توسيع علاقات التعاون مع أذربيجان في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما اجري في اللقاء تبادل وجهات النظر حول آفاق علاقات التعاون بين البلدين في مجال التقنيات الحديثة والمسائل ذات الاهتمام المشترك.