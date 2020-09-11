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    أسعار النفط في الأسواق العالمية

    ١١.٠٩.٢٠٢٠ [١١:٢٨]

    باكو، 11 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تغيرت أسعار النفط بمختلف الاتجاهات في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 40 دولار في بورصة لندن بعد انخفاضه 0.06 دولار وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 37.30 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه قدر 0.01 دولار.

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