كيليم وسماق ووبر كليم مزخرف ... فن نسج السجاد الأذربيجاني في عدسة صور أذرتاج

إسماعيلي، 11 سبتمبر، أذرتاج

تعتبر مؤسسة "خوشباخت إكس" لنسج السجاد والتي أسستها روحية سليمانوفا في إسماعيلي أحد المواقع التي تحيي فن نسج السجاد الذي هو فن شعبي قديم. ترتبط روحية سليمانوفا ارتباطاً شديداً بهذا الفن الشعبي القديم على كونها من جيل نساجي السجاد وإتقانها لأسرار هذا الفن من عمرها البالغ من 4 سنوات وتخرجها من أكاديمية "عظيم عظيمزاده" للفنون وكذلك كلية فنون الرسم في معهد الفنون. تعمل المؤسسة منذ عام 1995 وتنسج الكليم والسماق والوبر والكليم المزخرف وأنواع أخرى من السجاد. يتم صنع الانواع التركية والإيرانية إلى جنب مجموعات السجاد "شيروان" و"غوبا" و"قازاخ".

يجري العمل على السجاجيد المنتجة في المؤسسة بالحرير والأصباغ الطبيعية. تم نسج سجادة "أوميد" (الأمل) التي هي من أندر الحرف اليدوية في العالم أيضاً هنا ومقاييسها 17 متراً مربعاً. يبلغ عمر هذه السجاد 200 عام.

وتجدر الإشارة إلى أن فن نسج السجاد الأذربيجاني قد أُدرج في قائمة اليونسكو التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي في عام 2010.

نقدم الصور التي التقطها مصور أذرتاج رومان إسماعيلوف من مؤسسة "خوشباخت إكس" للسجاد.