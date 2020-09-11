أذربيجان تقترح عقد مؤتمر خاص حول الوباء في اجتماع الجمعية البرلمانية للناتو

باكو، 11 سبتمبر، أذرتاج

عُقد الاجتماع للجنة قياس الأمن القومي للجمعية البرلمانية لحلف الناتو في 9 سبتمبر في شكل مؤتمر عبر الفيديو. وحضر اللقاء عضو الوفد البرلماني لدى الجمعية البرلمانية لحلف الناتو كامران بيراموف.

أبلغ المكتب الصحافة والعلاقات العامة للمجلس الوطني وكالة أذرتاج أنه حضر الاجتماع الممثلون عن أعضاء الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي والدول المنتسبة إليها.

يتضمن جدول الأعمال مسودة تقارير حول "الصين والبنية الليبرالية العالمية" و"زيادة المعلومات والتعليم حول الناتو" والقضايا التنظيمية.

أعرب ممثلو الدول الأعضاء في كلماتهم في الحدث عن وجهات نظرهم حول القضايا التي تمت مناقشتها وقدموا تعليقات واقتراحات.

وفي كلمته الملقاة في الاجتماع، قال البرلماني الأذربيجاني كامران بيراموف إن مسودة التقرير حول زيادة المعلومات والتعليم حول الناتو تغطي بشكل كامل الجهود المبذولة لزيادة المعلومات والتعليم حول الناتو وتولي اهتماماً كبيراً لمقاربات ومبادرات الناتو في هذا المجال، بهذا عكست تماما أهمية استثنائية لأنشطة الدول الأعضاء. تعكس. في نفس الوقت، نحن على ثقة من أن تقديم أمثلة ملموسة من البلدان المنفردة سيساهم أيضاً مساهمة قيمة في زيادة الوعي العام بحلف الناتو.

قدم عضو المجلس الوطني مقترحات بخصوص علاقات الناتو والبند الرابع من مسودة تقرير "وباء كوفيد-19". تنص هذه الفقرة على أن الناتو يشجع على تبادل أفضل الممارسات التي اكتسبتها الدول الأعضاء في مكافحة الأزمة.

ينص المقترح على إدراج كلمة "الأعضاء المنتسبون" بعد عبارة "الدول الأعضاء" في هذه الجملة. لأن أذربيجان، على سبيل المثال، عضو مشارك في حلف الناتو ومنذ بداية الوباء في العالم قد اتخذت المبادرات اللازمة والخطوات الهادفة في مكافحة فيروس كورونا على المستويين الإقليمي والعالمي فقد قدمت بلادنا تبرعات طوعية لمنظمة الصحة العالمية وقدمت مساعدات إنسانية إلى أكثر من 30 دولة حول العالم.

وقال مقرر مسودة التقرير أنجيل تيلفارا إنه يرحب باقتراح كامران بيراموف وأنه سيتم مناقشته في الاجتماع المقبل للجنة.

ثم أفاد كامران بيراموف أنه من أجل ضمان التضامن الدولي في مكافحة وباء كوفيد-19 وتعزيز تبادل أفضل الممارسات في هذا المجال، عقدت حركة عدم الانحياز بمبادرة من الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف الذي يرأس حاليا المنظمة يوم 4 مايو 2020 اجتماع مجموعة الاتصال الافتراضي المكرس لوباء كوفيد-19. واقترح الرئيس في الاجتماع عقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة على مستوى رؤساء الدول والحكومات عبر الفيديو. تمت الموافقة على الاقتراح بالإجماع من قبل حركة عدم الانحياز في نيويورك، وأيدت حوالي 130 دولة عضو في الأمم المتحدة الاقتراح رسمياً.

وفي هذا الصدد، تقدم البرلماني كامران بيراموف باقتراح عقد المؤتمر الخاص بالفيديو للجمعية البرلمانية لحلف الناتو حول دور ومكانة الناتو في مكافحة وباء كوفيد-19 عرض التضامن بين الدول الأعضاء والمنتسبة للحلف وضمان الأنشطة المشتركة بينها وتبادل أفضل الممارسات وإيجاد استجابة عالمية لهذا التهديد وغيرها من القضايا المهمة للمناقشة في ذلك المؤتمر.

وهكذا، انتهى الاجتماع للجنة قياس الأمن القومي للجمعية البرلمانية لحلف الناتو والذي عقد على شكل مؤتمر فيديو.