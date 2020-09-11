متحف السجاد الوطني في خدمة الزوار بمستجداته

باكو، 11 سبتمبر، اذرتاج

يستقبل متحف السجاد الاذربيجاني الوطني زواره بالمستجدات وبرامجه الجديدة.

أفادت وكالة أذرتاج ان المتحف يعمل 4 أيام في الأسبوع وينظم كل يوم الثلاثاء دروسا شيقة للأطفال والكبار على السواء. يزود المتحف الفصول التدريبية بكل المواد المستعملة فيها ويأخذ الأطفال معهم الى بيوتهم كل ما يصنعون من منسوجات.

كما تنظم في غرفة "قراباغ" بالمتحف ساعة القراءة للأطفال كل يوم الأربعاء في الأسبوع وتقرأ لهم القصص والحكايات الشيقة.

وتعرض مسرحيات مختلفة في كل خميس من قبل قسم الطفل لدى المتحف. يتفرجون الأطفال على مسرحيات من حكايات "تيق تيق خانوم" و"جرتدان" و"قصة مليك محمد" و"شانجولوم، شونجولوم و"منجولوم" ومسرحية الظل "جرتدان" المصاحبة بترجمة "سوردو".

كما يمكن الاستماع الى محاضرات شيقة متعلقة في المواضيع المختلفة تلقى من قبل الاخصائيين المعروفين في متحف السجاد الوطني كل يوم الجمعة في الأسبوع.

يجب الذكر ان المتحف يعمل برعاية والتزام قواعد الحجر الصحي والنظافة. يسمح لمجموعات لا يزيد عدد أعضاء كل منها عن 10 اشخاص بدخول المتحف. دخول الأطفال تحت سن 6 سنوات والكبار فوق سن 65 عاما في المتحف مجانا.