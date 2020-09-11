حوالي 290 الف إصابة بكورونا في تركيا

أنقرة، 11 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

ارتفعت حالات الاصابة والوفاة بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في تركيا.

تم تسجيل 1512 مصاب بفيروس كورونا المستجد في تركيا خلال الساعات الـ24 الماضية. ارتفع عدد المصابين الإجمالي بكوفيد 19 إلى 286 الف و455 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة التركية ان عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في البلاد بلغ 58 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية وبلغت حالات الوفاة الاجمالية 6 آلاف و895 مصاب حتى الآن.

تشير مؤشرات اليوم الأخير إلى نتائج إيجابية لـ1512 شخص من 107 ألف و702 شخص. وتعافى 255 ألف و407 مصاب بفيروس كورونا الجديد وخروجهم من المستشفى.