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    استئناف عمل ميترو أنفاق باكو من 14 سبتمبر

    ١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٠٠]

    باكو، 11 سبتمبر، أذرتاج

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء ان ميترو أنفاق باكو يستأنف عمله من الساعة 06:00 في 14 سبتمبر، بناء على الوضع الوبائي الحالي.

    يتوقف عمل ميترو باكو من الساعة 00:00 في 19 سبتمبر حتى الساعة 06:00 في 21 سبتمبر ومن الساعة 00:00 في 26 سبتمبر حتى الساعة 06:00 في 28 سبتمبر.

    يطلب من الركاب التزام قواعد حالة الحجر الصحي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

    AZERTAG.AZ :استئناف عمل ميترو أنفاق باكو من 14 سبتمبر
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