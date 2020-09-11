استئناف عمل ميترو أنفاق باكو من 14 سبتمبر

باكو، 11 سبتمبر، أذرتاج

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء ان ميترو أنفاق باكو يستأنف عمله من الساعة 06:00 في 14 سبتمبر، بناء على الوضع الوبائي الحالي.

يتوقف عمل ميترو باكو من الساعة 00:00 في 19 سبتمبر حتى الساعة 06:00 في 21 سبتمبر ومن الساعة 00:00 في 26 سبتمبر حتى الساعة 06:00 في 28 سبتمبر.

يطلب من الركاب التزام قواعد حالة الحجر الصحي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.