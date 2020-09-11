استئناف عمل ميترو أنفاق باكو من 14 سبتمبر
AzerTAg.az
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٠٠]
باكو، 11 سبتمبر، أذرتاج
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء ان ميترو أنفاق باكو يستأنف عمله من الساعة 06:00 في 14 سبتمبر، بناء على الوضع الوبائي الحالي.
يتوقف عمل ميترو باكو من الساعة 00:00 في 19 سبتمبر حتى الساعة 06:00 في 21 سبتمبر ومن الساعة 00:00 في 26 سبتمبر حتى الساعة 06:00 في 28 سبتمبر.
يطلب من الركاب التزام قواعد حالة الحجر الصحي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
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