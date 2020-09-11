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    حوالي 45 ألفا و500 مصاب بكورونا في أرمينيا

    ١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٨]

    تبيليسي، 11 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    أرتفعت حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جديد في أرمينيا.

    أصيب 177 شخص بالفيروس التاجي في أرمينيا خلال مدة 24 ساعة أخيرة.

    قال مركز الرقابة الوطني الارميني على الامراض في بيان إن البلد فيه 45 ألفا و503 شخص مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حاليا.

    يذكر أن ارمينيا فارق الحياة فيها حتى الان 909 شخص بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    ويخضع حاليا 2880 شخص للرقابة الطبية الخاصة.

    AZERTAG.AZ :حوالي 45 ألفا و500 مصاب بكورونا في أرمينيا
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