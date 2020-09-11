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    فرنسا: 30 الفا و813 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

    ١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:١٣]

    باريس، 11 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    سجلت سلطات الصحة في فرنسا 9843 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الخميس 10 سبتمبر 2020، مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق للإصابات اليومية، بعد ستة أيام من الرقم القياسي السابق الذي بلغ 8975 حالة.

    وارتفع عدد الوفيات بسبب كوفيد-19 في فرنسا ليصل إلى 9843. ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات الآن 114528.

    وزاد عدد الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات بسبب المرض إلى 5096، مع زيادة هذا العدد لليوم الثاني عشر على التوالي. 615 مريض في حالة خطيرة. وتم تسجيل 20 ألفا و338 وفاة في المستشفيات و10 آلاف و475 حالة وفاة في دور رعاية المسنين.

    AZERTAG.AZ :فرنسا: 30 الفا و813 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا
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