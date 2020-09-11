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    ارتفاع عدد المصابين بكورونا في روسيا الى 5504 خلال يوم

    ١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٥‎١]

    موسكو، 11 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 5504 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 698 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1051874 إصابة.

    افدت وكالة أذرتاج انه غادر 5734 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 868107 شخصا.

    وتم تسجيل 102 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 18365 شخصا.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع عدد المصابين بكورونا في روسيا الى 5504 خلال يوم
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