6365 وفاة من كورونا في باكستان

إسلام آباد، 11 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في باكستان بواقع 196 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة، ليصل الى 299 ألف و855 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الباكستانية ان 6 مصابين فارفوا حياتهم من هذا المرض، لتصل حصيلة الضحايا الاجمالية الى 6 آلاف و365 مصاب.

ويوجد في المستشفيات 5 آلاف و540 مصاب و550 منهم في حالة حرجة.

وتعافى 287 ألف و950 مصاب من هذا المرض.