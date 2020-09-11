باكو، 11 سبتمبر، أذرتاج ستؤسس منظمة السياحة للدول التركية بمبادرة من جمعية السياحة الأذربيجانية وبدعم المؤسسات السياحية الرئيسية لتركيا. أفادت وكالة اذرتاج ان الهدف الرئيسي من تأسيس المنظمة هو التبليغ المشترك للامكانيات السياحية للعالم التركي وترويجها. تجري حاليا محادثات على المستوى الرفيع مع الهيئات المعنية للدول التركية لتأسيس منظمة السياحة للدول التركية.

AZERTAG.AZ : تأسيس منظمة السياحة للدول التركية بمبادرة من جمعية السياحة الأذربيجانية

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