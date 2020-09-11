بدء الجولة الثانية بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم

باكو، 11 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

ستبدأ اليوم في 11 سبتمبر / أيلول الجولة الثانية بدوري المتاز الاذربيجاني لكرة القدم.

أفادت وكالة أذرتاج ان الجولة التي ستستغرق 3 أيام ستبدأ بمواجهة فريقي "نفطجي" و"سومقايت" لكرة القدم على ملعب "Bakcell Arena" في الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي.

ستقام المقابلة الثانية للجولة الأولى بين فريقي "كشله" و"قاراباغ" على ملعب "ASK Arena" في الساعة 21:00 وستبدأ المقابلة الأخرى للجولة في 12 سبتمبر في الساعة 19:00 على ملعب "ASCO Arena". سيقابل فريقا "زيره" و"سبائيل" لكرة القدم.