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    رياضة


    بدء الجولة الثانية بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم

    ١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٥‎:٢٢]

    باكو، 11 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    ستبدأ اليوم في 11 سبتمبر / أيلول الجولة الثانية بدوري المتاز الاذربيجاني لكرة القدم.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الجولة التي ستستغرق 3 أيام ستبدأ بمواجهة فريقي "نفطجي" و"سومقايت" لكرة القدم على ملعب "Bakcell Arena" في الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي.

    ستقام المقابلة الثانية للجولة الأولى بين فريقي "كشله" و"قاراباغ" على ملعب "ASK Arena" في الساعة 21:00 وستبدأ المقابلة الأخرى للجولة في 12 سبتمبر في الساعة 19:00 على ملعب "ASCO Arena". سيقابل فريقا "زيره" و"سبائيل" لكرة القدم.

    AZERTAG.AZ :بدء الجولة الثانية بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم
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