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    جورجيا في المنطقة "الصفراء" بسبب انتشار فيروس كورونا

    ١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٠٠]

    تبليسي، 11 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تم إدراج جورجيا في قائمة الدول من المنطقة "الخضراء" إلى المنطقة "الصفراء" بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

    افدت وكالة أذرتاج ان نائبة وزير الصحة الجورجية تمار جابونية قالت في كلماتها في برنامج "Newsrum" لقناة "Palitranews" التلفيزيونية.

    قالت نائبة الوزير إنه تم اعداد نموذج وبائي لجورجيا. إذا زادت حالات الإصابة بالعدوى خلال مدة أسبوعين، فإن البلد سيدخل في المنطقة "الصفراء".

    AZERTAG.AZ :جورجيا في المنطقة "الصفراء" بسبب انتشار فيروس كورونا
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