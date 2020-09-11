السفيرة الجزائرية تلتقي رئيس هيأة إدارة منطقة آلات الاقتصادية الحرة

باكو، 11 سبتمبر، اذرتاج

اجرت سفيرة الجزائر لدى أذربيجان سليمة عبد الحق في 9 سبتمبر لقاء عبر الاتصال المرئي مع واله على عسكروف رئيس هيأة إدارة المنطقة الاقتصادية الحرة في آلات.

وتعرفت السيدة سليمة عبد الحق من خلال هذا اللقاء على نشاط هذه المنطقة التي تسعى الى تنويع اقتصاد اذربيجان .

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول اقتصاد البلدين و اهمية العمل لجلب الاستثمارات المتبادلة والنشاط الاقتصادي للقطاع غير النفطي.