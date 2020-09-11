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    اقتصاد


    هيئة الجمارك تكشف عن تحويلاتها إلى الميزانية خلال أغسطس

    ١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٤٠]

    باكو، 11 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    كشفت هيئة الجمارك عن حجم تحويلاتها إلى ميزانية الدولة خلال شهر أغسطس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أنها حولت إلى ميزانية الدولة خلال شهر أغسطس 285 مليون و263 ألف مانات.

    وأوضحت الهيئة فيه أن تحويلاتها إلى الميزانية منقسمة إلى الرسوم الجمركية البالغة 79 مليونا و115 ألف مانات وقيمة الضريبة المضافة 192 مليون و135 ألف مانات وضرائب الاستهلاك 11 مليونا و417 ألف مانات وضريبة الطرق مليونين و595 ألف مانات.

    AZERTAG.AZ :هيئة الجمارك تكشف عن تحويلاتها إلى الميزانية خلال أغسطس
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