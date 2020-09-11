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    أذربيجان: تسجيل 163 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و171 حالة شفاء وحالة وفاة

    ١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٤٤]

    باكو، 11 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    أصيب 163 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 171 شخص من هذا المرض وتوفي شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 38 ألفا و37 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 35 الفا و440 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 557 مريض ويستمر علاج 2046 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 995 ألف و376 فحص طبي.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 163 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و171 حالة شفاء وحالة وفاة
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