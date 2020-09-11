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    مناقشة آفاق العلاقات البرلمانية بين أذربيجان وتركيا

    ١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٤٨]

    أنقرة، 11 سبتمبر، أذرتاج

    التقى أعضاء الوفد البرلماني الاذربيجاني الذي ترأسه صاحبه قافاروفا رئيسة المجلس الوطني مع رئيس مجلس الامة التركية العليا مصطفى شينتوب في 11 سبتمبر على هامش زيارتهم الى تركيا.

    أفادت وكالة اذرتاج ان الطرفين اجريا تبادل الآراء حول آفاق العلاقات البرلمانية ودور البرلمانات في تطوير العلاقات بين البلدين.

    AZERTAG.AZ :مناقشة آفاق العلاقات البرلمانية بين أذربيجان وتركيا
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