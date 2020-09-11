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    زلزال بقوة 4.2 درجة في اليونان

    ١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:١٧]

    أثينا، 11 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر خليج كورينث في اليونان.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مختبر علم الزلازل في جامعة أثينا أن مركز الزلزال وقع على 45 كيلومترا من غرب أثينة وعلى عمق 11.7 كيلومتر تحت الأرض.

    ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 4.2 درجة في اليونان
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