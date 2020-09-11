باكو، 11 سبتمبر، أذرتاج

أقيم في 11 سبتمبر اجتماع مجلس إدارة جمعية السياحة الأذربيجانية.

أفادت وكالة اذرتاج ان الاجتماع ناقش تاثير الوباء على صناعة السياحة في أذربيجان والعالم. كذلك استعرض المشاركون التدابير المقترحة لإنعاش السياحة في أذربيجان وسبل تنفيذها بعد انتهاء الوباء.

في نهاية الاجتماع اتخذت الجمعية قرارا حول تأسيس لجنة الدفاع عن حقوق السياح وتوعيتهم لدى جمعية السياحة الأذربيجانية.

ان الهدف من نشاط اللجنة هو إيجاد طرق معالجة المشاكل في مجال السياحة وتنظيم علاقات سياحية.

انتخب رحمن قولييف رئيس شركة "لونا ترافيل" رئيسا للجنة.