موقع "إنفوغيت" الإخباري التشيلي يعرض التعاون مع وكالة أذرتاج

باكو، 12 سبتمبر، أذرتاج

بعث محرر موقع "إنفوغيت" (Infogate) الإخباري التشيلي المعروف (https://www.infogate.cl/) عرضاً إلى وكالة أذرتاج للتعاون وتبادل الأخبار.

تنص الرسالة الموجهة من وزارة خارجية جمهورية أذربيجان إلى أذرتاج على أن "إنفوغيت" لديه قراء كثر في العديد من البلدان، بما في ذلك المكسيك والأرجنتين والولايات المتحدة الامريكية وكولومبيا وبيرو وفنزويلا والإكوادور وبوليفيا وإسبانيا. يتعاون الموقع أيضًا مع "سبوتنيك"( Sputnik) الروسية و"أوروبا بريس" (EuropaPress) الإسبانية و"إر إف إي" (RFI) الفرنسية. يتم بث أخباره على القنوات التلفزيونية المحلية والمواقع الإلكترونية.

تقترح الرسالة مشاركة المعلومات استناداً إلى أذرتاج وكذلك نشر أخبار "إنفوغيت" من قبل أذرتاج، مع التأكيد على أن هذا التعاون يمكن أن يكون مهماً من حيث الترويج لأذربيجان ومنطقة القوقاز في أمريكا الجنوبية وتغطية حقائق المنطقة.

كان "إنفوجيت" الذي ظل موجوداً في وسائل الإعلام الرقمية في تشيلي منذ خمس سنوات وكان نشطاً في إنتاج الأخبار ولديه أكثر من 11 ألف متابع. يتلقى أخباره حوالي 800 ألف مشاهد شهريًا على تويتر.

وتجدر الإشارة إلى أن "إنفوجيت" نشر عدداً من المقالات حول الاستفزاز العسكري الذي ارتكبته أرمينيا في اتجاه منطقة توفوز على الحدود مع أذربيجان، وكذلك الصراع القائم بين أرمينيا وأذربيجان قاره باغ الجبلية. بالإضافة إلى ذلك، نشر الموقع مقالاً يحلل قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن النزاع، بالإضافة إلى الأخبار المشتركة بالإشارة إلى أذرتاج. ينشر الموقع الإخباري أيضاً مقالات تحليلية أخرى ولديه برنامج تحليلي أسبوعي لقناته على يوتيوب بمشاركة سياسيين ومحللين معروفين ويتم بثه مباشرة على العديد من القنوات التلفزيونية التشيلية.