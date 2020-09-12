توقيع اتفاقية بين اللجنة الوطنية الأذربيجانية للمجلس الدولي للمتاحف ومحمية غوبوستان

باكو، 12 سبتمبر، أذرتاج

يجب أن تصبح المتاحف مركزاً تعليمياً ديناميكياً ومتغيراً باستمرار ويمكن للجميع الوصول إليه دون استثناء، بما في ذلك، الأشخاص ذوو الإعاقة. لهذا الغرض، تم التوقيع في 11 سبتمبر على الاتفاقية بين اللجنة الوطنية الأذربيجانية للمجلس الدولي للمتاحف (ICOM) ومحمية غوبوستان الوطنية التاريخية والفنية.

وبموجب الاتفاقية التي تم توقيعها في محمية غوبوستان الوطنية التاريخية والفنية سيتم تقديم دعم منهجي لأنشطة المحمية كمتحف شامل. تم تجميع مواد الدعم المنهجي من قبل متحف السجاد الوطني في أذربيجان وهو أول متحف شامل في البلاد على أساس البرامج التي تم تطويرها للأشخاص ضعاف البصر والسمع. لذلك، لكي يحصل الأشخاص ضعاف البصر على معلومات مفصلة عن اللوحات الصخرية (النقوش الصخرية) ستكون هذه المعلومات مصحوبة بنماذج تكتيكية تعمل باللمس مع حروف برايل.

وبالتالي، سيتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من "رؤية" المعروضات في محمية غوبوستان التاريخية والفنية الوطنية والاستمتاع بأشكال اللوحات الصخرية (النقوش الصخرية).