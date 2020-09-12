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    جورجيا تمدد حظرها على الرحلات الجوية الدولية لمدة شهر آخر

    ١٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:١٩]

    تبليسي، 12 سبتمبر، أذرتاج

    مددت جورجيا قيودها على الرحلات الجوية الدولية المنتظمة لمدة شهر آخر، حتى 1 نوفمبر.

    تفيد أذرتاج أن هذا البيان ورد من وكالة الطيران المدني في البلاد.

    يقال إن تمديد القيود يرجع إلى زيادة تفشي عدوى فيروس كورونا في العالم وفي جورجيا.

    لن تطبَّق القيود على الرحلات الجوية إلى ميونيخ وباريس وريغا.

    في وقت سابق، تم تمديد القيود على الرحلات الجوية الدولية في جورجيا حتى 30 سبتمبر.

    AZERTAG.AZ :جورجيا تمدد حظرها على الرحلات الجوية الدولية لمدة شهر آخر
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