7 وفاة من كوفيد 19 في أوزبكستان خلال يوم
AzerTAg.az
١٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٠٥]
طشقند، 12 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
يستمر عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة في أوزبكستان.
ارتفع عدد المصابين بالفيروس التاجي بواقع 571 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة، ليصل العدد الاجمالي الى 46 ألفا و498 شخص.
أفادت وكالة أذرتاج ان حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 ارتفعت بواقع 7 أشخاص خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى الى 382 شخص.
يتم علاج 3093 شخص في المستشفيات، منهم 475 في حالة حرجة.
تعافى 43 ألفا و23 مصابا تماما وترخصوا.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:١٩]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:١٧]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٢٤]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٠٠]
١٢.٠٩.٢٠٢٠ [٢٣:٣٣]
١٢.٠٩.٢٠٢٠ [٢٣:٠٦]
١٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٩:٠٧]
١٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٤٢]
١٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٣٢]
١٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:١٧]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٠٠]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٠٨]
٠٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:١٧]
٠٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٢٩]
٠٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٣٣]
١٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٢٩]
١٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:١١]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٢٩]
١٠.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:١٠]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٥٩]
٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:٤١]
٢٢.٠٨.٢٠٢٠ [٢١:٤٩]
١٣.٠٩.٢٠٢٠ [٠٠:٢٦]
١٣.٠٩.٢٠٢٠ [٠٠:٢٥]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٤٤]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٤٤]
٠٥.٠٩.٢٠٢٠ [٢٠:٣٣]
٣١.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٠٤]
٣١.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٥١]
١٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٢١]
١٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٠٩]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٣٣]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٠٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك