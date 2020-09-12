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    7 وفاة من كوفيد 19 في أوزبكستان خلال يوم

    ١٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٥‎:٠٥‎]

    طشقند، 12 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    يستمر عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة في أوزبكستان.

    ارتفع عدد المصابين بالفيروس التاجي بواقع 571 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة، ليصل العدد الاجمالي الى 46 ألفا و498 شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج ان حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 ارتفعت بواقع 7 أشخاص خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى الى 382 شخص.

    يتم علاج 3093 شخص في المستشفيات، منهم 475 في حالة حرجة.

    تعافى 43 ألفا و23 مصابا تماما وترخصوا.

    AZERTAG.AZ :7 وفاة من كوفيد 19 في أوزبكستان خلال يوم
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