كريم إفراك: سياسة الاستيطان التي تنتهجها أرمينيا ليست بدعوة للسلام، بل لتصعيد الوضع

باريس، 12 سبتمبر، أذرتاج

لقد يعود تاريخ الصراع بين الأرمن والأذربيجانيين بالفعل إلى عدة أجيال. نتيجة هذا الصراع هو احتلال قاراباغ الجبلية. وقد نددت أذربيجان بهذا الاحتلال واحتجت عليه في المحافل الدولية، وخاصة في جميع المنظمات المعنية بالقانون الدولي والقانون الإنساني. للأسف، فإن الوضع يزداد سوءاً.

صرح الباحث الإسلامي في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي (CNRS) ، والدكتور في مدرسة باريس للأبحاث وعضو في العديد من المجموعات البحثية الدولية كريم إفراك بهذا في حواره مع وكالة أذرتاج.

وأكد كريم إفراك أن بعض الدول اليوم لا تحترم المنظمات الدولية أو قراراتها. وبالطبع أرمينيا التي لا تمتثل لقرارات المنظمات الدولية والقانون الإنساني الدولي من بين هذه الدول.

وقال إن "هذا البلد مستمر في سياسة الاحتلال ولا ينوي وقفها". لأن الدولة المعتدية تتجاهل قرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة تواصل قتل الأبرياء. في شهر يوليو، شهدنا إراقة الدماء من جديد من قبل أرمينيا. والأسوأ من ذلك هو سياسة الاستيطان غير القانوني التي تنتهجها أرمينيا في قارباغ الجبلية المحتلة. لقد رأينا ذلك في الماضي القريب في مثال اللاجئين السوريين من أصل أرمني. والآن يريدون متابعة هذه السياسة مع اللبنانيين من أصل أرمني الذين يريدون مغادرة لبنان بسبب الانفجار المروع في بيروت. تستغل أرمينيا الوضع الصعب الذي يعيشه الناس وتحاول إعادة توطينهم بشكل غير قانوني في منطقة قاره باغ الجبلية المحتلة منذ 30 عاماً. وقال كريم افراك "هذه ليست بدعوة للسلام بل على العكس، ستزيد من تصاعد العلاقات المتوترة بالفعل بين البلدين".

وأشار العالم الإسلامي إلى أن صمت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن هذه القضية غير مفهوم. وهي تأسف فقط للوضع المتصاعد في قاره باغ الجبلية. ومع ذلك، فإن أرمينيا مذنبة باحتلالها بشكل غير قانوني لأراضي أذربيجان.

يجب على أذربيجان أن تطالب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بما تستحقه وأن تواصل الضغط على منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حتى تتخذ إجراءات، ليس بالأقوال، بل بالأفعال. لأن الكلمات جيدة، ولكن يأتي وقت يجب أن يكون فيه فعل عملي.

"دعونا لا ننسى أن عشرات الآلاف من العائلات الأذربيجانية التي نزحتها أرمينيا ما زالت تعاني من الصعوبات. هذا الوضع لا يمكن أن يستمر".